Ein zerstörter Schulanbau, Reste von Löschschaum und viele Trümmer auf dem Schulhof zeugen von dem Großeinsatz der Feuerwehr. " An der Primusschule ist an Unterricht grad nicht zu denken ", sagt Schulleiter Christian Möwes. Er hat daher die Eltern am Sonntag per E-Mail kontaktiert.

Schulfrei und Notbetreuung

Die Schülerinnen und Schüler sollen zumindest einen Tag zuhause bleiben. Die Schule organisiert zudem eine Notbetreuung. Insgesamt werden rund 200 junge Menschen an dem Standort im Münsteraner Stadtteil Berg Fidel unterrichtet. Wie es für sie weitergeht, soll sich am Montag entscheiden.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot über acht Stunden im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen war der Brand im Bereich eines abgestellten Motorrollers entstanden, von dort auf Fassade und Dachkonstruktion des hölzernen Schulanbaus übergesprungen.

Schwierige Löscharbeiten

Um an die letzten Glutnester zu kommen, musste die Feuerwehr einen Teil der Klassenräume abreißen. Zuvor sicherte sie die darin lagernde Unterrichtsmaterialien. Problematisch hatte sich vor allem das massive, begrünte Dach des Gebäudes erwiesen, durch das sich die Flammen in inneren Hohlräumen fraßen.

In Konsequenz sind nun mindestens zwei Klassenräume zerstört. Die Polizei ging in einer ersten Schätzung am Sonntag von einem Sachschaden im Bereich von mehreren hunderttausend Euro aus. Ab Montag sollen Spezialisten der Kripo den Brandort genauer untersuchen.

Schule mit speziellem Lernansatz

Die Primusschule ist eine Modellschule des Landes NRW , in der Jungen und Mädchen von der ersten bis zur zehnten Klasse gemeinsam lernen, in gemischen Jahrgängen. Die Schule hat zwei Standorte in Münster. Vom Unterrichtsausfall ist nun lediglich der Standort Berg Fidel betroffen.

Unsere Quellen:



Feuerwehr Münster

Polizei Münster

Schulleitung der Primusschule

