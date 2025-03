Es ist ein Prozess mit vielen Besonderheiten: Offenbar kurz vor der Verjährung der Delikte haben die Kölner Polizei und Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen intensiv ausgeweitet. Mit der Folge, dass eine sogenannte "Unterbrechung der Verjährung" dazu geführt hat, dass auch fast 24 Jahre nach den Taten der Angeklagte belangt werden könnte.

Am 30.07.2001 betritt ein Mann die besagte Bankfiliale in Köln. Das Gesicht des Mannes ist mit einem weißen Tuch und einer schwarzen Sonnenbrille bedeckt, sagt die Staatsanwaltschaft. Eine Zeugin sagt am ersten Prozesstag, dass der Mann sehr aufgeregt gewesen sei, er habe nicht gewusst, wo der Kassenbereich sei. Die Zeugin sagt, dass sie das alles zunächst "für einen Witz gehalten hat."

Der Täter hielt nach der Beschreibung in einer Hand eine Tüte, aus der Kabel herausragten. Die Zeugin sagte, dass sie nicht geglaubt hatte, dass das eine Bombe sein könnte. In der anderen Hand hielt er ein Teppichmesser, das habe sie schon mehr beeindruckt. Wegen eines Sicherheitssystems, konnte die Kassiererin ihm nur die vorgeschriebene Höchstmenge von 5000 DM auszahlen.

Angeklagter schweigt

Monate später, am 10.12.2001, läuft in der Filiale ein ähnliches Geschehen ab. Allerdings war hier der Täter "gezielter und aggressiver" , sagt die Zeugin, die auch diesen Überfall miterlebt hatte. Mit einer Sturmhaube über dem Kopf und einem Revolver in der Hand habe er eine Mitarbeiterin bedroht. Dabei soll er der Bankangestellten die Waffe an den Kopf gehalten und diesmal die Öffnung des Tresors gefordert haben.

Auch hier werden ihm 5000 DM bereit gestellt. Die Staatsanwaltschaft sagt, dass er eine für die Beute bereitgehaltene Tasche in der Bank zurückließ, das Geld in der Stückelung 10 X 500 DM scheint er dennoch mitgenommen zu haben.