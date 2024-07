Selbstfahrende Fahrzeuge sollen durch Paderborn rollen

Das Projekt NeMo.bil will mit automatisierten Fahrzeugen den öffentlichen Nahverkehr verbessern. Neben der Uni Paderborn sind am Projekt zahlreiche Unternehmen und Forschungseinrichtungen beteiligt. Am Donnerstag wurden Prototypen der Fahrzeuge in der Stadt präsentiert. Passanten konnten in den verglasten E-Mobilen probesitzen.

Passagiere werden autonom zum Ziel gefahren.

Der Personen- und Gütertransport solle bedarfsgerechter werden, so der Ansatz der Ideengeber vom Verein Neue Mobilität Paderborn. Dazu fahren leichte, kleine autonome E -Mobile (Viersitzer) von unterschiedlichen Startpunkten los und treffen sich mit anderen Fahrzeugen an einem Sammelpunkt. Von dort sollen sie dann gemeinsam im Konvoi längere Strecken, zum Beispiel in eine andere Stadt, fahren und dort dann wieder alleine individuell zum jeweiligen Ziel kommen.

Fördergelder und Lob vom Wirtschaftsminister

Am Donnerstag (11.07.2024) hat sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck das Projekt auf seiner Sommertour angesehen und mit Verantwortlichen gesprochen. Sein Ministerium fördert NeMo.bil mit rund 17 Millionen Euro.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck besuchte das Projekt.

"Das was ich heute gesehen habe, könnte ein großer Schritt für eine dauerhafte Lösung sein. Hier ist echt viel Drive drin" , sagte Habeck in Paderborn. Er wolle helfen, dass aus dem Paderborner Projekt mehr werde und sich ähnliche Projekte in NRW und darüberhinaus vernetzen.

Erster Test im Straßenverkehr geplant

Aktuell befindet sich das Projekt noch in der Testphase. Die autonomen Minitaxis werden auf einem abgesperrten Gelände ausprobiert. Ende des Jahres ist dann auch ein erster Test im Paderborner Straßenverkehr geplant.

