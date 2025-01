Wenn der Tornado in Lippstadt angesprochen wird, blickt Brigitte Reich ernst. " Ich habe auf der Stufe vor meinem Haus gesessen und nur noch geweint ", erinnert sie sich an die Tage danach. " Vorher " und " danach " - diese Begriffe hört man bei vielen Anwohnern der Friedrichstraße.

" Vorher " war es eine der schönsten Alleen in der Stadt, direkt gelegen an der Lippe, bestückt mit stattlichen Kastanien, einigen Eichen und anderen prächtigen Bäumen. Es dauerte etwa eine halbe Minute, dann sah hier alles anders aus.

Ein Tornado war durch das Tal entlang der Lippe gezogen, hatte erst Ortsteile wie Eickelborn, Benninghausen und Hellinghausen erwischt und hat dann in der Innenstadt großen Schaden angerichtet.

"Ich habe nur noch geweint"

Die Unterschiede " vorher " und " danach " sind an der Friedrichstraße besonders deutlich zu sehen. Von der Pracht-Allee ist nicht mehr viel übrig geblieben: Das satte Grün fehlt.

Brigitte Reich (links) und Fotografin Liza Vicol Günther schauen in das Buch "30 Sekunden".

Liza Vicol Günther ist leidenschaftliche Fotografin. Sie hat in ihrem Fotobuch " 30 Sekunden " gegenübergestellt, wie sich das Stadtbild in etwa einer halben Minute verändert hat. Gemeinsam mit Anwohnerin Brigitte Reich lassen sie sich die geplanten Umbaumaßnahmen an ihrer Lieblingsstraße erklären.

"Eine Million für neues Grün"

Christian Kleineheilmann vom Fachdienst Grünflächen und sein Kollege Markus Westerfeld , bei der Stadt zuständig für den Straßenbau, haben Pläne mitgebracht.

Links zu sehen ist die Straße vor dem Tornado, rechts wie es heute aussieht.

Die Straße wird aufwändig wieder auf Vordermann gebracht, 85 Bäume werden neu gepflanzt, außerdem sollen kleine Wege direkt bis an die Lippe führen. " Allein für die Grünanlagen investieren wir rund eine Million Euro ", erklärt Kleineheilmann.

Weitere Millionen gehen in neue Abwasserleitungen und in die komplette Umgestaltung der Straße, die verkehrsberuhigt werden soll und in Teilen komplett zur Fahrradstraße wird.

"Mir ist es wichtig, dass wir den besonderen Charakter dieser Straße wieder herstellen. Wir wollen wieder einen tollen grünen Raum herstellen." Christian Kleineheilmann, Fachdienst Grünflächen

" Das ist der zentrale Grünraum, der vom Tornado getroffen worden ist ". Westerfeld ergänzt: " Wir nutzen die Chance, die ganze Straße neu zu gestalten. Das ist ein Gesamtpaket: Wir wollen aus einer traurigen Sache eine gute Sache machen. "

Es wird Jahrzehnte dauern

Anwohnerin Brigitte Reich wohnt in einem der schmucken Altbauten an der besonderen Straße. Viele Dächer hat es hier erwischt.

Nach dem Tornado ist dieser trister Anblick übrig gebleiben.

Heute sehen viele der Häuser noch schöner aus als vorher: Die notwendigen Reparaturen haben auch neue Farben oder komplett neue Dächer in die Straße gebracht. Brigitte Reich ist froh, dass die Stadt jetzt konzentriert die Friedrichstraße umgestaltet.

Das soll ein Jahr lang dauern. " Das wird für uns als Anlieger nicht ohne - aber die Aussicht, dass es hier wieder schön wird, die steht im Mittelpunkt ". Dass es Jahrzehnte dauern wird, bis die Friedrichstraße wieder eine prächtige Allee wird, ist dabei allen Beteiligten klar. .

Quellen:



Stadt Lippstadt

Anwohner

WDR Reporter vor Ort

Über dieses Thema berichtet der WDR am 31.01.2025 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit Südwestfalen um 19.30 Uhr.