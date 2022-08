So viel Wut und Empörung gab es in der Kirche St . Jacobi in Coesfeld wohl selten. Und auch so kritische Worte Richtung Kirchenführung dürften nicht die Regel sein: „Wir wurden verdonnert, zu schweigen, uns wurde ausdrücklich verboten, über die Vergangenheit des Priesters zu sprechen.“ , sagt Ilka Schmeing.