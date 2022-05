40.000 Namen toter Geflüchteter hängen an Kirche in Münster

Unter dem Motto "Es schreit zum Himmel" haben Flüchtlingshelfer am Dienstagabend drei Banner mit je einer Länge von 16 Metern am Kirchturm angebracht. In luftiger Höhe sind darauf die Namen von mehr als 40.000 Ertrunkenen oder in der Wüste umgekommenen Menschen aufgeführt.

Mehrere Aktionen zu Christi Himmelfahrt

Die Aktion ist der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Veranstaltungen zur Flüchtlingsproblematik, die am Donnerstag, zu Christi Himmelfahrt, offiziell beginnen.

Gedenken an verstorbene Flüchtlinge

Die Organisatoren wollen mit der Aktion einen Ort zum Gedenken schaffen

Die Organisatoren wollen mit der Aktion den verstorbenen Flüchtlingen einen Ort geben, an dem an sie gedacht werden kann. Darum sind auch in der Kirche große Plakate mit den Namen verstorbener Geflüchteter aufgehängt.

Eine holländische Flüchtlingsorganisation sammelt die Namen von verstorbenen Flüchtlingen und versucht, weitere Informationen über die Menschen zu bekommen. " Es geht auch darum, diesen Menschen ihre Würde wiederzugeben ", sagt Christiane Berg, die die Idee zu der Aktion hatte.