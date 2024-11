In Lippetal im Kreis Soest ist am Mittag ein Lastwagen auf einer Bundesstraße ungebremst seitlich in einen Schulbus gefahren. Aus dem Bus waren wenige Minuten vorher die letzten Kinder ausgestiegen. Deshalb war nur der Busfahrer in dem Schulbus. Er wurde verletzt. Der Fahrer des Lastwagens war mehr als zwei Stunden im Führerhaus eingeklemmt und wurde schwer verletzt.

Auch ein altgedienter Feuerwehrmann zeigte sich an der Unfallstelle sichtlich geschockt. "Wir sind hier sehr knapp an einer Katastrophe vorbeigeschlittert." Genau dort, wo kurze Zeit zuvor Schulkinder gesessen haben, hat sich das Führerhaus in den Bus gebohrt. Komplett von einer Seite bis zur anderen: "Das hätten viele Kinder nicht überlebt."

Keine Chance abzubremsen

Gegen 12.45 Uhr hatte der Schulbus eines privaten Unternehmens die Kinder vom Schulzentrum in Lippetal-Herzfeld abgeholt. Über mehrere Feldwege wurden verschiedene Bushaltestellen in der weit ausgebreiteten Flächengemeinde Lippetal angesteuert. Als der Fahrer von der Nebenstraße auf die vielbefahrene Bundesstraße 475 einbog, kam es zum Zusammenstoß. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Lkw -Fahrer keine Chance, seinen tonnenschweren Silozug abzubremsen.

" Das Führerhaus war komplett im Bus, fast durchgefahren"

Mit großer Wucht prallte das Führerhaus seitlich in den Bus. Der Busfahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. "Als wir eintrafen, war er auf der Straße," beschreibt die Einsatzleitung.

Gerade für die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte war es schlimm, schildert der Leiter der Lippetaler Feuerwehren, Norbert Stuckmann: "Wenn man sieht, das ist ein Schulbus und nicht weiß, sind da noch Kinder oder nicht, das ist heftig. Die Anspannung ist dann natürlich doppelt so groß. Das Führerhaus war komplett im Bus, fast durchgefahren."

Lkw -Fahrer nach zweieinhalb Stunden befreit

Für den Lkw -Fahrer hat der Unfall fatale Folgen. Zweieinhalb Stunden lang ist er in dem Führerhaus eingeklemmt. Während er von Notärzten und Rettungsassistenten versorgt wird, schneiden ihn Feuerwehrleute aus dem total demolierten Führerhaus. Er wurde am Nachmittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Sein Zustand wird von der Polizei als kritisch bezeichnet.

Bundesstraße 475 lange gesperrt

Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt. Die Bundesstaße 475 zwischen Soest und Hamm wurde zwischen Lippetal-Oestinghausen und Lippetal-Lippborg gesperrt. Das dauert mindestens bis in die späten Abendstunden, vielleicht sogar die ganze Nacht, so ein Polizeipsprecher.

