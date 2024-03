Ärger wegen Lehrerversetzung vom Münsterland ins Ruhrgebiet

Für die meisten Lehrkräfte ist die Versetzung eine Belastungsprobe. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft spricht von einem Riss, der durch jedes Kollegium geht. Denn die Schulen sollen Listen erstellen, wen sie am ehesten entbehren können.

Zwangsversetzung war ein Schock

Wir treffen eine Lehrerin, die bereits im vergangenen Jahr abgeordnet wurde. Aus dem Kreis Coesfeld nach Gelsenkirchen. Sie ist um die 30 Jahre alt und möchte anonym bleiben. Denn sie hat Angst vor beruflichen Nachteilen. Darum nennen wir sie hier Marie.

"Es hat sich angefühlt wie eine Bestrafung." Marie

Versetzte Grundschullehrerin

Die junge Lehrerin ist extrem enttäuscht über die Abordnung über ihren Kopf hinweg.

Sie habe immer viel gearbeitet, sagt Marie: "Ich hab meine Klasse mit Herzblut geführt, ich hab Referendare ausgebildet, ich hab eigentlich alles gemacht, was man machen kann. Und ich hab mich gefragt: War das immer noch nicht genug? Warum werde ich jetzt dafür in Anführungsstrichen bestraft, dass in anderen Bezirken so ein Mangel herrscht?"

Enttäuscht, nicht gewollt zu sein

Für Marie bedeutet die neue Schule in Gelsenkirchen: 130 Kilometer mehr Fahrstrecke. Die Schüler dort lehnen sie ab, sagt sie. Die Eltern auch.

"Das größte Problem ist, dass die Klasse in Gelsenkirchen selber ihre Klassenlehrerin verloren hat. Und natürlich waren die extrem unzufrieden. In den ersten drei Monaten habe ich auf der Rückfahrt nach Hause ständig geweint, weil ich mich hin- und hergerissen fühlte. Weil ich die bin, die man am ehesten entbehren konnte."

Die Lehrerin ist immer noch verletzt: Dieses Gefühl, diejenige von der alten Grundschule zu sein, die man nicht braucht, das tue einfach weh, sagt sie.

Abordnungen sollen Jahre dauern