Kindesmissbrauch in der Gartenlaube schockt Münster

Ein gepflegter Vorgarten, eine strahlend-weiße Gartenlaube, dicht an dicht mit den Nachbar-Häuschen, ein Kettcar lehnt an der Wand – hinter dieser Fassade wurde Kindern derart brutale Gewalt angetan, dass Ermittler nach Worten ringen.

In der Kleingartenanlage Am Bergbusch im münsterischen Stadtteil Kinderhaus will kaum jemand mit Vertretern des Medientrosses sprechen, der da an diesem Samstagnachmittag seine Bahnen durch die Rabatte zieht. Einer sagt uns im Gespräch im Vereinsheim, er sei völlig erschüttert, das hätte er nicht für möglich gehalten. Vor ein Mikrophon will er nicht, überhaupt müsse er das erst einmal verdauen.