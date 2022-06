Post in Borghorst kommt eher zufällig

Mal kommt die Post nur einmal in der Woche, mal zwei Wochen auch nicht. So ist das zumindest in mehreren Straßen eines Borghorster Neubaugebietes. Das einzige, was von der Post noch kommt, sind Pakete ihrer Tochter DHL . Und so werden wichtige Rechnungen, Briefe vom Finanzamt, Konzertkarten usw . einfach nicht oder sehr spät zugestellt.

Hotline eher desinteressiert?

Trotz mehrfacher Beschwerden bei der Deutschen Post passierte nichts. Dabei ist sie rechtlich verpflichtet, die Post täglich zuzustellen. Ingo Federhenn hat sich schon mehrfach an die Beschwerde-Hotline der Post gewandt. Doch hier - so sein Eindruck - interessiere sich niemand ernsthaft für sein Problem. Auch andere aus seiner Nachbarschaft bestätigen dies.

Kurz nach WDR -Anfrage: Postbote kommt

An diesem Mittwoch tauchte dann doch plötzlich wieder ein Post-Zusteller auf - mit einem dicken Packen Briefe im Gepäck. " Endlich, nach zwei Wochen wieder Post ", freute sich die Borghorsterin Monika Dietz. Kurz zuvor hatte der WDR die Post wegen dieser Misere in Borghorst um eine Stellungnahme gebeten.

Post: Ausfälle wegen Corona