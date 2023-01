Bilder des Bielefelder Malers Stenner werden versteigert

Die angekündigte Versteigerung der Kunstsammlung des Bielefelder Kunstsammlers Hermann-Josef Bunte sorgt in Bielefeld für Diskussionen. In der Sammlung sind nämlich auch rund 450 Werke des bedeutenden Malers Hermann Stenner. Der Freundeskreis Hermann Stenner will versuchen, die Werke des Bielefelder Malers für die Stadt zu erhalten.

Götz Keitel, Freundeskreis Stenner

„Stenner retten!“ so bringt es der Freundeskreis Stenner auf den Punkt. Der Vorsitzende des Freundeskreises, Götz Keitel, will die Stadt und möglichst viele Menschen erreichen und so versuchen, Geld einzusammeln. Das Ziel ist, damit bei der Auktion im Herbst mitbieten zu können und so Stenners Bilder aus der Sammlung Bunte zu erwerben.

Künstler des 20. Jahrhunderts

Stenner gehört zu den herausragenden Künstlern des frühen 20. Jahrhunderts. Der Verkauf der Sammlung Bunte wäre nach Ansicht des Freundeskreises ein " herber Schlag für den Bielefelder Maler und dessen kunstgeschichtliche Bedeutung ".

Sollte die Sammlung versteigert werden, könne es passieren, dass diese Werke in alle Welt verstreut würden und schlimmstenfalls an anonyme Besitzer gerieten, so Götz Keitel. Er befürchtet, dass der Maler und sein Werk dann in Vergessenheit geraten könnten. Bielefeld hätte so wichtige Arbeiten eines im ganzen Land bekannten Künstler verloren.

Rund 450 Werke sind in der Sammlung Bunte

Gemälde von Hermann Stenner.

Hermann Stenner hatte nur eine kurze Schaffensperiode, bevor er 1914 mit 23 Jahren im ersten Weltkrieg fiel. In nur wenigen Jahren schuf er fast 300 Gemälde und mehr als 1.500 Aquarelle und Zeichnungen.