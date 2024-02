Mehr Buchungen: Jugendherbergen in NRW im Aufschwung

Die Jugendherbergen in NRW haben ein gutes Jahr hinter sich. 2023 zählten die 60 Jugendherbergen in NRW mehr als 1,6 Millionen Übernachtungen. Das entspricht einem Plus von mehr als acht Prozent im Vergleich zu 2022: Da waren es rund 1,5 Millionen Übernachtungen.

Mit den Zahlen von 2023 knüpfen die Jugendherbergen bei den Übernachtungszahlen wieder an die Zeit von vor der Pandemie an. Auch bei den Mitgliedszahlen hat es einen Zuwachs von etwa 2,5 Prozent gegeben.

Schulen spielen größte Rolle

Weiterhin bilden die Schulklassen die größte Gästegruppe in NRW . Im Verband Westfalen-Lippe, zu dem 28 Herbergen im Sauerland, Siegerland, Ruhrgebiet, Münsterland, Weserbergland und Ostwestfalen-Lippe gehören, haben die Schulklassen einen Anteil von 44 Prozent.

Mit 40 Prozent sieht das ganz ähnlich im Verband Rheinland aus, zu dem 32 Jugendherbergen in NRW gehören.

Die Jugendherbergen locken wieder mehr Gäste

Auch deutschlandweit scheinen die schwierigen Pandemiejahre überstanden zu sein. Der Deutsche Jugendherbergswerk mit Sitz in Detmold knackte 2023 die Marke von neun Millionen Übernachtungen.

Herausforderungen bremsen Euphorie

Aktuell stehen die Jugendherbergen vor zwei Herausforderungen: Zum einen müssen die teurer gewordenen Lebensmittel kompensiert werden. Aber auch die steigenden Energie-Kosten sind nach wie vor ein Problem.

Viele Herbergen sollen mit Blick darauf energetisch saniert werden. Da einige Unterkünfte in Schlössern und Burgen sind, ist das aber nicht so leicht umsetzbar.

Die Wewelsburg

Dass sich eine Sanierung lohnt, zeigt das Beispiel der Jugendherberge auf der Wewelsburg in Paderborn. Gegenüber dem Jahr 2022 konnte sie in 2023 ein Plus von mehr als zwölf Prozent erreichen.

Unsere Quellen:



Pressekonferenz des Deutschen Jugendherbergswerks

Deutsche Presseagentur