Schlechte Kommunikation

Spätestens hier zeigt sich fast wie im Lehrbuch, was schlechte Kommunikation anrichten kann: Maximale Verwirrung ist die Folge und dazu Kritik von allen Seiten. Dabei wäre es so einfach, es gibt ja nicht unendlich viele Möglichkeiten. Schreibt das Land an einem Gesetz, aber es dauert noch ein wenig? Warum sagen Familien- und Schulministerin das dann nicht genau so? Oder findet das Land, es gehe auch ohne Gesetz? Dann könnte und müsste man das klar so benennen, am besten mit Begründung. Oder, Variante drei, es gibt noch keine Entscheidung für oder gegen ein Gesetz. Auch das könnte man offen zugeben.

Doch stattdessen bleiben Land und Regierungsfraktionen bewusst im Ungewissen und sorgen für große Irritationen ausgerechnet bei einem so wichtigen Thema. Das ist das eigentliche Drama an dieser Debatte!