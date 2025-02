VfL Bochum vor möglichem Fünf-Punkte-Wochenende

Drei Punkte sind in der Regel das Maximum, das ein Bundesliga-Verein an einem Spieltag ergattern kann. So viele Punkte ging es schließlich für einen Sieg. Der VfL Bochum hat am 24. Spieltag aber womöglich die einmalige Chance, sein Punktekonto im Vergleich zum 23. Spieltag um gleich fünf Punkte aufzustocken.