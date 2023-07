Demo gegen Polizeigewalt in Herford

Polizisten fixieren einen Demo-Teilnehmer am Boden.

Nach Angaben einer Sprecherin musste der Demonstrationszug nach dem Wurf von Pyrotechnik zwischenzeitig stoppen und einen anderen Weg nehmen als ursprünglich geplant. Die Anmelderin der Versammlung zeige sich aber kooperativ, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Polizei schießt 34 Mal auf Autofahrer

Etwa 450 Menschen nahmen laut Polzei an der Demo teil.

Anlass für die Demo war ein Vorfall, der sich Anfang Juni in Herford und Bad Salzuflen ereignete. Damals wollte eine Zivilstreife der Polizei einen 19-Jährigen kontrollieren, der mit dem Auto in Herford unterwegs war. Der junge Mann flüchtete aber vor den Beamten und lieferte sich anschließend eine Verfolgungsjagd, die erst in einer Sackgasse in Bad Salzuflen endete.