Stecker aus Espelkamp in russischen Raketen

Im Fokus steht dabei das Familienunternehmen Harting in Espelkamp im Kreis Minden-Lübbecke. Steckverbindungen der Technologiefirma haben britische Militärexperten in einer russischen Rakete vom Typ Iskander 9M727 entdeckt, berichtet das Wirtschaftsmagazin „Capital“. Diese Waffe setzt Russland auch beim Angriffskrieg gegen die Ukraine ein.

Harting habe auch nach Kriegsbeginn Bauteile im Wert von 13,6 Millionen US- Dollar an Russland geliefert; auch an Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes. Die russische Regierung suche händeringend im Ausland nach Komponenten für die Waffenproduktion, heißt es weiter in dem Bericht.

Harting: Produkte sind nicht für militärische Verwendung gedacht