Handball-EM begeistert Fans im Münsterland

Jubel und Ärger lagen gestern vor vielen Bildschirmen nah beieinander - denn einerseits ist mit dem Halbfinal-Einzug das Turnierziel schon erreicht. Andererseits bot die Leistung des deutschen Teams wenig Grund zum Jubel für die handballkundigen Fans im Münsterland, die sich zum Rudelgucken an verschiedenen Orten getroffen hatten.

In Sendenhorst übertrug der Liveclub Titanic in Kooperation mit der Sportgemeinschaft Sendenhorst 1910 das Spiel, in Havixbeck konnten Fans das deutsche Team im Sandsteinmuseum anfeuern.

In der "Hütte" bei SC Westfalia Kinderhaus gibt es die Spiele der deutschen Handballer zu sehen.

In die "Hütte", der Vereinsgaststätte des SC Westfalia Kinderhaus 1920 e.V. in Münster waren weniger Handballverrückte als sonst zum Spiel gekommen. Denn das Wichtigste stand schon vor der Partie gegen Kroatien fest: Deutschland ist im Halbfinale! 25 Handballfans fieberten dennoch auch beim letzten Hauptrunden-Match fleißig mit.

Durchwachsene Leistung, gute Laune

Viele, die zusammen gucken, spielen selbst. Und darum freuen sie sich vor allem über die Aufmerksamkeit für ihren Lieblingssport - schließlich ist Handball nach Fußball die Sportart mit den meisten Aktiven in Deutschland. Da macht das Nationalteam mit seinen Auftritten gute Werbung für den Sport.

Der kroatische Torwart trieb das deutsche Team in den Wahnsinn.

die Torwartleistungen begeistern auch Fußballfans bei den Großereignissen EM , oder WM weiß Jonas Siekmann: "Ich hab's auch schon 2007 verfolgt, als Deutschland Weltmeister geworden ist. Es ist einfach immer was Besonderes. Und dann noch jetzt im eigenen Land, das ist einfach schön. Ich habe durch die WM 2007 angefangen, Handball zu spielen." So ein Erfolg helfe dem Sport enorm, gerade bei den Nachwuchsmannschaften. Mehr Kinder als sonst fänden durch solche Turniere zum Handball.

Mehr Rampenlicht für die Ränder

Berit und ihr Sohn Oke lieben Handball - nicht nur zur EM.

Andreas Fabian begeistert sich generell eher für Sportarten, die keine Massenhysterie auslösen. Und trotzdem freut er sich für die Aktiven über die aktuell größere Aufmerksamkeit: "Ich finde es gut, dass Handball einen wichtigeren Stellenwert bekommt, genauso wie der Frauenfußball." Den hatte ja die tolle Europameisterschaft 2022 in England auf ein neues Level gehoben.

Der 13-jährige Oke Roschen findet es schade, dass so viele nur Fußball kennen:

"Bei den Stadtmeisterschaften bei uns in der Schule fanden die meisten Handball total langweilig. Aber jetzt, wenn man die eigene Mannschaft anfeuern kann, bekommen vielleicht auch Fußballer mal Lust, Handball auszuprobieren. Handball ist einfach ein cooler Sport." Oke Roschen, 13 Jahre

Torwarte als Leistungsträger

Werbung für den eigenen Sport, den man so liebt und überhaupt nicht verstehen kann, dass das andere nicht auch tun: Wenn das Spiel gestern nicht so viele gesehen haben wie die mitreißende Partie gegen Ungarn, sind die Fans bei Westfalia Kinderhaus gar nicht so böse. Denn ihnen liegt der Handball sehr am Herzen und sie freuen sich, wenn gute Leistung andere für ihren Sport begeistert.