Dortmunder Händler räumen Müllberge selber weg

Lena Dümer hat ihren gut beheizten Laden heute gegen die zugige Innenstadt getauscht. Normalerweise verkauft sie in ihrem Geschäft Mode und Geschenkartikel. Heute steht sie mit dicken Gummi-Handschuhen und einem blauen Müllsack auf dem Dortmunder Hansaplatz. Sie sammelt Müll ein, der verstreut auf dem Platz liegt: "Weil es einfach scheiße aussieht" , sagt Dümer gerade heraus: "Und weil es stinkt und die Ratten anzieht. Die brauchen wir nicht in der Stadt, sondern die Kunden."

Bäckermeister hat Angst vor Ungeziefer

Heiner Fischer hat diesen Container bestellt um den Müll von der Straße zu holen

Ein paar Meter weiter steht Bäckermeister Heiner Fischer an einem roten Müllcontainer. Fast bis oben ist der schon voll. Fischer hat sich den Müll vor seinem Geschäft drei Tage lang angeschaut und dann selber Inititiative ergriffen. Er war der Ansicht "So kann es nicht weiter gehen, wir ziehen uns das Ungeziefer heran." . Also hat er gestern einen Container bestellt und die beiden Straßen an seinem Geschäft abends gefegt und den Müll eingesammelt.

Die Geweklschaft Verdi hat zum Warnstreik aufgerufen und seit Samstag streikt auch die Dortmunder Entsorgungsbetriebe ( EDG ). Deshalb quellen die Mülleimer in der ganzen Stadt über. In der Fußgängerzone Westenhellweg sind die Behälter so voll, dass Passanten Burger-Verpackungen, Einweg-Kaffeebecher und anderen Abfall einfach daneben geworfen haben. "Lass mal einen Regenschauer kommen, dann haben wir die richtige Schweinerei hier" , fürchtet Fischer.

Händler haben Container, Müllsäcke und Gummihandschuhe besorgt

Die Eigeninitiative des Bäckers hat auch die anderen Händler auf den Plan gerufen. "So langsam sieht es unansehnlich aus, da müssen wir selber anpacken" , sagt Tobias Heitmann, Vorsitzender des City-Rings, der Vereinigung der Innenstadt-Kaufleute. Er hat es Vorbild Fischer nachgemacht und für die Kaufleute in der Innenstadt Container bestellt.

Seit dem Mittag steht der Container in der Innenstadt. Heitmann sitzt seitdem nicht mehr in seiner Galerie am Dortmunder Hansaplatz. Er hat sich seinen Parka übergeworfen, Handschuhe angezogen und sammelt zusammen mit Lena Dümer und Ute Gemmecke aus einem Schuhgeschäft Müll ein.