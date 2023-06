Nach Genickbruch zurück im Leben

Er liegt gut gelaunt auf dem Sofa, nimmt Handyfotos aus dem Krankenhaus mit Humor und versucht zu verarbeiten, dass er dem Tod knapp entkommen ist. "In Deutschland habe ich jede Nacht geträumt, dass ich eingesperrt war“ , sagt Erik Klamm. Ein Gefühl, das real war. Tagelang durfte er sich nicht bewegen.

Keine Erinnerungen an den Unfall

An den 22. Mai hat er keine Erinnerungen. Erik Klamm und sein Kumpel Jonas machen Urlaub auf der thailändischen Insel Ko Samui und mieten zwei Roller. Nachts stürzt Erik in einer Linkskurve, der Vorderreifen ist geplatzt. Sein Freund findet ihn schwer verletzt am Bordstein und schreit nach Hilfe. Kurz darauf bringt ihn ein Krankenwagen in eine Privatklinik für Touristen.

Neun Tage darf er sich kaum bewegen

Der junge Mann aus Bad Salzuflen hat großes Glück. Alle erkennen, dass die Wirbelsäule gebrochen sein könnte und gehen behutsam vor. " Als ich wieder wach wurde, war ich erstmal wütend weil ich zwischen zwei Kopfstützen lag“, erinnert sich Erik Klamm. Von nun an darf er sich neun Tage lang kaum bewegen, isst und trinkt auf der Seite im Liegen. Er erfasst schnell die Dramatik der Situation: " Mir war klar, dass ich nicht in Panik geraten durfte.“

Spenden spornten ihn an

Erik Klamm kann sich wieder bewegen

Doch wie nach Hause kommen? Der Verletzte hat keine Auslandskrankenversicherung. Ein Problem, denn der spezielle Rückflug kostet knapp 148.000 Euro. Sein Freund Danny startet in der Heimat eine Spendenkampagne – schnell hat er das nötige Geld zusammen.

Erik wird Ende Mai nach Deutschland geflogen. " Ich bin Danny und auch meinem Freund Jonas, der in Thailand alles für mich organisiert hat, extrem dankbar. Wahnsinn, wie viele Menschen geschrieben und für mich gespendet haben. Das hat mich angetrieben.“

Hilfe kommt auch von Schwester Annika

Seine jüngere Schwester Annika hilft ihm im Alltag - Schuhe anziehen, Essen bringen, das Pflaster auf dem Rücken wechseln. Die 22-Jährige ist als Krankenschwester vom Fach. Gemeinsam mit ihren Eltern hat sie Erik fast täglich in Bethel besucht und sich große Sorgen um ihren Bruder gemacht.

Allen ist bewusst, dass der gelernte Industriemeister riesiges Glück hatte. So sehen es auch die Ärzte. Über die Hälfte der Betroffenen stirbt durch so einen Genickbruch – die meisten Überlebenden sind danach gelähmt.

Kraft tanken und das Leben genießen

15 Kilo hat Erik Klamm abgenommen

Erik hat 15 Kilo abgenommen, schläft tagsüber viel - seine Muskeln sind noch schwach. In Kürze steht eine Reha an. Er will wieder ganz gesund werden und das Leben genießen: " Im August heiratet mein Kumpel Danny, der die Spendenkampagne organisiert hat. Da will ich Vollgas geben und noch auf das eine oder andere Festival gehen im Sommer.“ Erik Klamm steht also wieder mitten im Leben – ein Leben, das sich wie ein Neuanfang anfühlt.

Über das Thema berichtet die Lokalzeit OWL am 23.06.2023.