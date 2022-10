Geldautomat im Kreis Coesfeld gesprengt

In der Bankfiliale liegen Trümmer. Stark beschädigt ist auch das benachbarte Büro eines ambulanten Pflegedienstes. Am Vormittag wird das Dauer-Schrillen der Alarmanlage von einem weiteren, lauten Knall übertönt: Spezialisten des Landeskriminalamtes haben den restlichen Sprengstoff kontrolliert zur Explosion gebracht. Im Laufe des Tages werden noch Spuren gesichert.

Bewohner können in ihr Haus zurück

Die Durchfahrstraße in Holtwick ist nach stundenlanger Sperrung wieder frei. Und die sieben Bewohner des Hauses können zurück, denn es besteht keine Einsturzgefahr. Zur Höhe der Beute und des Sachschadens können die Ermittler noch keine Angaben machen.

Zweite Sprengung innerhalb weniger Tage