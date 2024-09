Die Sonne scheint auf die aufgerissene Asphaltdecke in Hemer-Deilinghofen. Zusammen mit seinen Kollegen trägt Straßenbaumeister Andreas Schauerte eine neue Schicht Beton auf die Straße.

Kurz vor der Baustelle sind verschiedene Schilder aufgebaut. Sie weisen Autofahrer auf die Gefahrenstelle hin. Gleichzeitig schützen sie die Bauarbeiter. Denn zwischen ihnen und dem rollenden Verkehr liegen nur 20 Zentimeter. Doch es gibt ein Problem: Die Baustellenschilder werden oft geklaut - vor allem am Wochenende.

Man kommt montags auf die Baustelle und es fehlen fünf bis sechs Schilder. Andreas Schauerte, Straßenbaumeister

Um die Baustelle abzusichern, muss sich Andreas Schauerte um Schilderersatz kümmern. Doch oft können gar nicht so schnell Schilder nachgeholt werden, wie sie abhanden kommen. "Ich habe einmal sechs 30-km/h-Schilder neu bestellt, die waren innerhalb einer Woche wieder weg" , erzählt Schauerte.

Laut der Polizei sind im Märkischen Kreis seit 2022 über 60 Verkehrs- und Warnschilder geklaut worden. Verstärkt während der Schützenfestsaison. Besonders beliebt sind Baustellenschilder. Auch weil sie nicht fest montiert sind, so die Polizei. In vielen Fällen werden die geklauten Schilder in Kellerbars aufgehangen.

Immer wieder erwischt die Polizei aber auch Täter beim Wegtragen eines Schildes. Die Diebe haben oft Alkohol getrunken. Sie werden dann aufgefordert die Schilder zurückzutragen. Außerdem gibt es eine Anzeige wegen Diebstahl und möglicherweise wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Polizei warnt eindrücklich davor Schilder zu stehlen. "Es ist kein Kavaliersdelikt ein Verkehrsschild mitzunehmen. Das ist eine Straftat" , macht Christof Hüls der Pressesprecher der Polizei im Märkischen Kreis deutlich.

Vor allem für Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer kann der Schilderklau gefährliche Folgen haben. Zum Beispiel dann, wenn ein Schild vor einer Baustelle entfernt wird und ein Autofahrer deshalb ohne zu bremsen auf ein Hindernis zufährt oder in einer Baugrube landet.

Auch in anderen Kreisen in Südwestfalen ist der Schilderklau in den letzten zwei Jahren schlimmer geworden. Allein im Hochsauerlandkreis sind 2023 25 Ortsschilder geklaut worden. Besonders stark betroffen ist Winterberg. Dort sind letztes Jahr drei und dieses Jahr ein Ortsschild abmontiert worden.

In Warstein im Kreis Soest ersetzt die Stadt geklaute Ortsschilder momentan mit Ortsersatztafeln. Statt Warstein steht dort nun "geschlossene Ortschaft" auf dem Eingangsschild der Stadt.

