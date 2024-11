Hass und Hetze im Netz sind für Manuel Ostermann leider alltäglich geworden. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft und vertritt seine Meinung auch im Netz. Das passt aber nicht allen.

Wenn man dann die ersten Morddrohungen bekommt, in denen so bestialische Dinge stehen (...), oder wenn der Hass dann auf die Familie übertragen wird, dann ist das eine Mischung aus Verzweiflung, Angst und Wut. Manuel Ostermann, stellv. Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft

Manuel Ostermann, stellvertretender Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft.

Manuel Ostermann aus Warendorf ist einer der ersten Kunden der Fima So Done aus Rheine, die sich den Kampf gegen Hass im Netz zum Ziel gesetzt hat.

Sich selbst zu wehren ist schwierig

Geschäftsführerin der Fima ist Franziska Brandmann. Sie ist als Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen auch schon oft Opfer von Hass im Netz geworden. Sie wollte sich dagegen wehren, doch das war für sie schwierig.

Franziska Brandmann, Geschäftsführerin der Firma So Done und Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen.

" Man muss theoretisch jeden einzelnen Kommentar anzeigen, das ist ein langwieriger Prozess und ich habe dann irgendwann gedacht, das lass ich direkt, das ist mir zu umständlich ", sagt Brandmann. Doch ihr guter Freund und Parteikollege Alexander Brockmeier ist Anwalt und riet ihr, sich zu wehren, denn Hass im Netz ist strafbar.

Zusammen mit einem Studienkollegen aus Oxford gründeten die drei dann 2022 die Firma So Done mit Sitz in Rheine. " Wir haben eine KI entwickelt, die auf das deutsche Strafrecht trainiert ist. Wir haben sie mit 300.000 händisch bewerteten Tweets, hunderten Gerichtsurteilen gefüttert ", sagt Computerfachmann Marcel Schliebs.

Die KI kann vorfiltern, was strafbar ist und was nicht. Wer Opfer von Hass im Netz geworden ist, kann sich einfach an die Firma wenden bzw. auf der Webseite prüfen lassen, ob Beleidigungen strafbar sind oder nicht.

Unterstützen, beraten und zahlen

Anwalt Alexander Brockmeier sagt: " Wir unterstützen, beraten, übernehmen die Prozesskosten und den Papierkram. " Wird Schadenersatz gezahlt, bekommen Klient und Firma jeweils die Hälfte.

Zu den Klienten von So Done gehören Politiker wie Robert Habeck oder Hendrik Wüst, aber auch Journalisten, Aktivisten und Wissenschaftler. Auch Eltern können sich melden, wenn ihre Kinder zum Beispiel in WhatsApp-Gruppen gemobbt werden. Oft sei dann nach einem Schreiben vom Anwalt Ruhe.