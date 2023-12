Erst heute ist Schluss: Freibad Oelde-Stromberg schließt am ersten Advent

Manuela Behling bei der Arbeit

Der Dezember ist da und mit ihm kalte Temperaturen. Viele haben das Thema Freibad schon lange für dieses Jahr abgehakt – nicht so die Menschen in Oelde-Stromberg. Hier endet die Freibad-Saison erst am ersten Advent, die Saison wurde Ende Oktober extra noch einmal verlängert. Denn bei Wassertemperaturen über 25 Grad kommen die Gäste auch dann noch. Die Schwimmmeisterin Manuela Behling freut sich, dass so viele Menschen das Angebot nutzen. Ihr ist es bei 14 Grad Außentemperatur schon zu kalt.

"Es ist schon Wahnsinn, dass die alle, wenn es schon kalt ist, hier noch schwimmen gehen. Aber ich find's toll, besser als Hallenbad." Manuela Behling, Aufsicht Freibad Oelde-Stromberg

Warmes Wasser durch Biogas-Anlage

Das Freibad Gaßbachtal in Oelde-Stromberg hat schon oft böse Anrufe und Mails erhalten. "Was macht ihr da bloß? So eine Energieverschwendung!" Doch dem ist nicht so. "Wir profitieren von der Biogasanlage in der Nachbarschaft", erklärt Hans Ulrich Remfert vom Förderverein Gaßbachtal Stromberg, der das Freibad bürgerschaftlich betreibt. Denn direkt nebenan liegt der Hof eines Landwirtes – und der muss die Wärme seiner Anlage ohnehin los werden.

"Ohne diese Energiequelle wäre das Freibad schon längst geschlossen." Hans-Ulrich Remfert,

Förderverein Gaßbachtal Stromberg e.V.

"Die Biogasanlage erzeugt Überschusswärme und die dürfen wir nutzen, um das Wasser im Becken zu beheizen." Beim Saisonstart lag die Wassertemperatur bei 25 Grad. Bis zu 28 Grad seien möglich, sagt Remfert. "Bei frostigen Außentemperaturen und eisigem Wind geht natürlich auch Wärme wieder verloren."

Bis die erste Kerze am Adventskranz brennt

Nicht nur die Menschen aus dem Ort kommen hierher. Um draußen zu schwimmen, nehmen einige auch längere Strecken in Kauf. Die meisten Freibäder in der Region liegen zu dieser Jahreszeit schon im Winterschlaf. Minustemperaturen schrecken die Schwimmer übrigens nicht ab. Sie wollen die Saison bis zum letzten Tag ausnutzen.

Mit der ersten brennenden Kerze am Adventskranz ist dann aber auch in Oelde-Stromberg Schluss mit der Freibadsaison 2023. Um 16 Uhr schließt das Bad am 3. Dezember. Zuvor werden die Gäste mit Glühwein, Punsch und Weihnachtsgebäck begrüßt.