Spektakulärer Fahrraddiebstahl in Olpe

Dabei haben die Einbrecher elf hochwertige Mountainbikes im Wert von insgesamt rund 70.000 Euro erbeutet. Der Diebstahl ereignete sich in der Nacht zu Dienstag.

"Sie haben das Blechdach aufgeschnitten und dann wie eine Sardinenbüchse aufgewickelt“ , sagt Besitzer Jürgen Hoffmann und kann es immer noch nicht fassen. Im Dach seines Fahrradgeschäftes "e-Bike-Welt Olpe“ klafft immer noch das etwa ein mal ein Meter große Loch, nur notdürftig gegen den Regen geflickt.

Überwachungskamera filmte die Tat

Durch dieses Loch steckten die Einbrecher eine etwa drei Meter lange Metallstange mit einem Haken an der Spitze in den Verkaufsraum – und angelten ein Fahrrad nach dem anderen. Nur die wertvollsten, gefragtesten Modelle. Sie zogen die Räder mit der Stange hoch durch das Loch im Dach.

Das sieht man auf einer Videoaufnahme, die eine Überwachungskamera anfertigte. Eine Stunde lang dauerte die Aktion der Diebe – dann waren sie mit der wertvollen Beute verschwunden.

Jürgen Hoffmann wurde schon zum vierten Mal bestohlen.

Zum Abtransport hatten sie offenbar in Gummersbach einen Foodtruck gestohlen und die Räder dort hineingepackt. "Was ich nicht verstehen kann“ , sagt Jürgen Hoffmann, "wir sind hier direkt an einer belebten Straße. Das muss doch jemand gesehen haben.“

Immer wieder Einbrüche

In seinem Geschäft war dies mittlerweile der vierte Einbruch. In den Fällen davor hatten die Einbrecher sich mit brachialer Gewalt Zutritt in den Verkaufsraum verschafft. Jürgen Hoffmann rüstete immer weiter auf. Alarmanlagen mit Bewegungsmelder und Wärme-Sensoren.

Das hatten die Diebe vermutlich vorab ausspioniert – und deshalb den Weg übers Dach mit der Stange gewählt – so sprang selbst die wärmeempfindliche Alarmanlage nicht an. Künftig will der Olper Fahrradhändler alle Räder in seinem Geschäft festketten – auch im Tagesbetrieb. So sollen sie vor weiteren Dieben sicher sein.

Unsere Quelle:



WDR-Reporter vor Ort

Über dieses Thema berichtet die Lokalzeit Südwestfalen am 05.06.2024 im WDR Fernsehen.