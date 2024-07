Teures Feuerwehrauto: Morsbach muss Schulden machen

Die Freude über das neue Feuerwehrfahrzeug ist groß. An einem kalten Juliabend stehen vier Kameraden vor dem Feuerwehrhaus in Morsbach-Lichtenberg. Stolz öffnen sie die Tore und zeigen die roten Feuerwehrautos. Doch zwei der vier Fahrzeuge sind schon seit mehr als 20 Jahren im Einsatz. Für sie muss Ersatz her.

Kosten für Feuerwehrautos explodiert

Das weiß auch die Gemeinde und hat die Anschaffung in dieser Woche im Rat beschlossen. Doch das neue Feuerwehrauto droht ein großes Loch in den Haushalt zu reißen. Die Gemeinde Morsbach hatte zunächst mit Kosten in Höhe von 380.000 Euro gerechnet. Doch die Preise auf dem Fahrzeugmarkt sind nach Angaben von Kämmerer Klaus Neuhoff rasant gestiegen.

Feuerwehrauto auf Pump

Zwei der vier Feuerwehrautos in Morsbach sind schon mehr als 20 Jahre im Einsatz.

Das neue Auto soll jetzt 700.000 Euro kosten, also fast das Doppelte! Klar ist: Ein Feuerwehrauto kann nicht einfach von der Stange bestellt werden. Die Wehrleitung legt die Anforderungen an Fahrzeug, Ausstattung und Aufbau fest. Deshalb sind mehrere Firmen am Bau des neuen Fahrzeugs beteiligt. Allerdings fehlt im Morsbacher Haushalt seit Jahren Geld. Der Antrag für eine kommunale Schuldenbremse wurde erst kürzlich im Rat abgelehnt. Woher also die 320.000 Euro Mehrkosten nehmen? Kämmerer Klaus Neuhoff sagt, ohne neue Schulden gehe es nicht. Die Gemeinde werde einen Kredit aufnehmen müssen und ihn dann mit Zinsen zurückzahlen, auf drei Jahre verteilt.

Die Feuerwehrleute in Morsbach-Lichtenberg freuen sich schon auf das neue Auto. Generell hätten sie wenig Grund zur Beschwerde. Land und Kommune würden viel in die Feuerwehr investieren. Da seien die Kameraden aus anderen Bundesländern schon mal neidisch. Bis das neue Feuerwehrauto in der Wagenhalle steht, dürfte es allerdings noch mindestens drei Jahre dauern.

