Lübbecke: Feuer in Wellpappenfabrik

Gegen 12 Uhr wurde die Feuerwehr am Dienstag über einen Brand in einer Wellpappenfabrik an der B239 in Lübbecke informiert. Flammen schlugen aus dem Dach einer Produktionshalle und es stieg dunkler Rauch auf, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Keine Verletzten

Wegen des Einsatzes musste die Polizei die vielbefahrene Bundesstraße für den Verkehr sperren. Die Streckensperrung auf der B239 bleibt voraussichtlich bis in den Nachmittag hinein bestehen.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches wurden an der Halle Dachdeckerarbeiten durchgeführt. Ob sie etwas mit der Brandursache zu tun haben, wird jetzt ermittelt.

Nach ersten Erkentnissen gibt es keine Verletzten. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

