Höhenretter befreit Falke aus Kirchturm in Haltern

Ein Passant hatte den hilflosen Falken ganz oben am späten Vormittag auf der Kirchturmspitze entdeckt. Der Vogel flatterte panisch und auch sein Kreischen war nicht zu überhören. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit einer Drehleiter an. Doch schnell stellte sich heraus, dass diese nicht lang genug war.

Höhenretter befreite den Falken

Der Höhenretter kletterte bis ganz oben in die Kirchturmspitze

Ein Höhenretter der Feuerwehr musste kommen. Von seinen Kollegen gesichert, kletterte er bis auf die 55 Meter hohe Kirchturmspitze. Dort konnte er mit einem Stock den Falken befreien. Das Tier flog offenbar unverletzt davon.

Auch ein Falkner stand bereit

Neben der Kirche verfolgten einige Passanten die Tierrettungsaktion

Ein dazu gerufener Falkner musste nicht mehr tätig werden. Er und auch die Schaulustigen auf dem Marktplatz in Haltern konnten danach wieder beruhigt den Sonntag genießen.

Über dieses Thema berichten wir im WDR-Fernsehen am 04.06. in der Aktuellen Stunde und im Radio auf WDR2 in der Lokalzeit Münsterland am 05.06..