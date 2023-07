Ein Monat Lkw-Verbot: Enorme Entlastung für Lüdenscheid

Erhoffte Ruhe noch nicht eingetreten

Und trotzdem: Anwohnerin Nicole Hellwig zieht ein durchwachsenes Fazit. Der Stau auf dem Weg zur Arbeit sei besser geworden. Durch die fehlenden Lkw gehe es aber immerhin etwas besser voran, sagt Hellwig. Beim Lärm ist sie pessimistischer: "Die Lautstärke ist definitiv geblieben."

Anwohnerin Nicole Hellwig

Vor dem Fahrverbot hatten Nicole Hellwig und ihre Familie seit anderthalb Jahren keine Ruhe. Sie wohnen direkt an der Autobahnanschlussstelle Lüdenscheid-Nord. Ab dort ist die Autobahn wegen der maroden Rahmedetalbrücke komplett gesperrt, dort fährt der Verkehr in die Stadt. "Wir haben das Schlafzimmer direkt an der Zufahrt. Bei so einem Wetter können Sie das Fenster natürlich nicht zumachen. Und dann nachts schlafen… ist nicht."

Polizeikontrollen an den Ortseingängen

Rund 900 Lkw täglich haben die Polizeibeamten in den ersten Tagen des Fahrverbots direkt an den Autobahnausfahrten rausgewinkt und kontrolliert. Jeden tag mussten sie etwa 160 Fahrzeuge abweisen, weil sie die Bedingungen für eine Einfahrt nicht erfüllten und keine Ausnahmegenehmigung hatten. Viele andere Fahrer fuhren ihre Routen seitdem von vornherein ohne Ortsdurchfahrt in Lüdenscheid.