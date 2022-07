Drogenlabor in Münster entdeckt

Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, entdeckten sie das Drogenlabor bereits im März in einer Lagerhalle in Münster. Durchsuchungen gab es damals auch in Ahlen, Beckum, Lienen und den Niederlanden. Hierbei nahmen die Beamtinnen und Beamten drei Beschuldigte im Alter von 34, 35 und 38 Jahren fest.

Insgesamt fand die Polizei drei Kilogramm Kokain, 11,5 Liter Amphetamin-Öl, 21,5 Kilogramm Haschisch, 16 Kilogramm Marihuana, 1,7 Kilogramm Ecstasy-Tabletten, 2,5 Kilogramm Amphetamin, zwei Schusswaffen, scharfe Munition, eine Armbrust, eine Machete, eine Geldzählmaschine und 100.000 Euro Bargeld. Allein der Verkaufswert der Betäubungsmittel beläuft sich auf etwa 300.000 Euro.