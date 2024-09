30-Stunden-Marathonvorlesung an der FH Münster

Alle Blicke sind nach vorne gerichtet. Neben Stapeln von Büchern finden sich ein Modell der Hindenburg und sogar Lego-Konstruktionen – alles Werkzeuge, die Professor Salameh in den kommenden Stunden nutzen wird, man weiß nur noch nicht wofür.

Ein Professor mit Mission

Der Ende 30-Jährige macht auch über seinen Instagram-Account Werbung für ein naturwissenschaftliches Studium.

Prof . Dr .- Ing . Samir Salameh ist jünger als man sich einen Professor für mechanische Verfahrenstechnik und Kreislaufwirtschaft vorstellt – und er kann sein Publikum mitreißen. Man spürt, dass er für sein Fachgebiet brennt. Das möchte er auch: In dem Hörsaal, in dem er die nächsten 30 Stunden verbringen wird, befinden sich nicht nur besonders strebsame Studierende, sondern auch Schülerinnen und Schüler.

30 Stunden Non-Stop-Wissen

In der Vorlesung will er Lust auf ein Ingenieurstudium machen. Salameh bietet den Studierenden einen Überblick über all das, was man in einem technischen Studiengang mitnehmen kann: Wie kann man Flugzeugabstürze und Mikroplastik verhindern? Wie braut man Bier? Und wo sind Ingenieure an allen möglichen Prozessen im Alltag beteiligt?