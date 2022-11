Detmolder Investor will Galeria Karstadt-Kaufhof-Häuser retten

Der Detmolder Unternehmer Markus Schön will 47 von insgesamt 131 Fillialen der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhaus übernehmen. Bereits im Oktober hatte Schön der Warenhauskette eine Übernahme von Filialen angeboten, damals ohne Ergebnis.

Ende Oktober hatte die Warenhauskette eine eigenverantwortliche Insolvenz beantragt. Schön glaubt, dass vor allem mittelgroße Kaufhäuser eine Zukunft haben. In OWL möchte er die Filiale in Paderborn erhalten, auch Gütersloh käme als Standort in Frage. Um welche Summe es sich bei der Investition handelt, will Schön noch nicht verraten.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 03.11.2022 im Radio auf WDR 2.