Galeria Kaufhof Karstadt: Schleichender Niedergang der Warenhäuser?

Die Fusion mit Galeria Kaufhof im Jahr 2019 versprach neuen Aufwind, doch schon 2020 meldete der Konzern erneut Insolvenz an. Seither hat das Traditionsunternehmen zweimal aufgrund der Corona-Pandemie um staatliche Unterstützung gebeten. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds ( WSF ) griff mit insgesamt 680 Millionen Euro unter die Arme.

Keine weiteren Steuer-Millionen

Am Montag hat sich die Warenhauskette mit ihren Gläubigern und dem staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds ( WSF ) nun auf ein sogenanntes Schutzschirmverfahren geeinigt. Gemeint ist ein Prozess, bei dem das Unternehmen die Sanierung unter Aufsicht eines externen Sachverwalters selbst durchführt.

Vorteil: Es fließen zunächst keine weiteren Steuer-Millionen in die Rettung des Konzerns. Nachteil: Der Ausgang ist ungewiss, insbesondere für die über 17.000 Beschäftigten in den derzeit 131 Warenhäusern.

Ist es der schleichende Niedergang eines Geschäftsmodells, das aus der Zeit gefallen ist? Die WDR-Community scheint sich hier einig zu sein: " Das Warenhauskonzept hat sich wohl überlebt. Das neue Warenhaus ist das Internet, wo man alles bekommt und es nach Hause geliefert wird ", schreibt ein Nutzer und an anderer Stelle heißt es: " Dann doch besser einen direkten Schlussstrich ziehen ist doch sonst ein Fass ohne Boden, leider. "

Gutachten: negative Auswirkungen auf ganze Branche

Doch was passiert, wenn Deutschlands größte Warenhauskette seine Türen schließt? Das Branchenmagazin Business Insider berichtet über ein Gutachten der Universität St. Gallen, das für diesen Fall eine düstere Prognose abgibt. Dem Papier zufolge würde eine Schließung sämtlicher Standorte die ohnehin fortschreitende Verödung der Innenstädte enorm beschleunigen. So geht das Gutachten von durchschnittlich 37 Prozent weniger Fußgängern aus. Insbesondere in kleineren und mittleren Städten mit Galeria-Standort gilt dieser oft als wichtigster Anziehungspunkt.

Das Aus der Kette hätte laut Gutachten entsprechend negative soziale und wirtschaftliche Auswirkungen auf die gesamte Branche und könne indirekt zum Verlust von bis zu 130.000 Arbeitsplätzen führen.

Handelsverband für Staatskredit

Der Handelsverband Deutschland ( HDE ) hatte sich deshalb für einen Staatskredit statt für das Insolvenzverfahren ausgesprochen. " Wir halten es für richtig, dass ein Unternehmen, das so viel Bedeutung für unsere Innenstädte hat, jetzt unterstützt wird ", sagte HDE-Geschäftsführer Stefan Genth.

Das wäre allerdings bereits das dritte Mal innerhalb von weniger als zwei Jahren. " Wenn ein Unternehmen dreimal hintereinander Staatshilfe beantragen muss, zeigt das, dass der Laden nicht zu retten ist. Das ganze Konzept des Warenhauses hat sich überlebt und man sollte es beerdigen ", sagt der Handelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein.