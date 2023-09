Brückensouvenirs von gesprengter Rahmedetalbrücke stark gefragt

Die kleinen Brückenreste waren mal Teil der riesigen Rahmedetalbrücke. Am 7. Mai wurde sie dem Erdboden gleich gemacht. Am Ende blieben rund 17.000 Tonnen Schutt und Geröll übrig. Viele haben sich ein Erinnerungsstück gesichert. Aber das größte ging an die Caritas.

Erlöse sind für soziale Projekte hier in Lüdenscheid bestimmt

Die Caritas hofft auf ein gutes Weihnachtsgeschäft mit den Brückensouvenirs

Im ersten Monat wurden schon rund 1.000 Bruchstücke verkauft. Als kleines Souvenir in Tüten für acht Euro. Als Brückenstück mit Magnet gibt es sie für zehn, als Aufsteller für 20 Euro. Die Mitarbeiter der Caritas-Werkstätten stellen die Brückensouvenirs ehrenamtlich her. Die Erlöse gehen an soziale Projekte in Lüdenscheid.