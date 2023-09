Brücken-Professor: Rahmede-Talbrücke war nicht zu retten

Sein Auftritt in dem Ausschuss war mit einer gewissen Spannung erwartet worden, sollte er doch erklären, wie sich der Zustand in den Gutachten zur Brücke in so kurzer Zeit dramatisch verschlechtern konnte, nachdem 2021 ein Laserscan eine sofortige Sperrung des Bauwerks unumgänglich machte.

Ein zweites Genua wurde verhindert

Mertens sagte, dass er keine fachlichen Fehler gesehen habe. " Die Brücken in Deutschland gehören zu bestgeprüften Gebäuden in Deutschland ", so der Professor. Nur so sei Lüdenscheid - wo die Brücke stand - nicht das zweite Genua geworden. In der italienischen Stadt stürzte 2018 eine Brücke ein, mehrere Menschen kamen ums Leben.

Dabei sagte Mertens deutlich, dass die Verschlechterung des Zustandes keine Frage von schleichender Abnutzung war. Er hätte bis zur letzten Prüfung mit Verkehrseinschränkungen " gut schlafen können ". Er vermutet, ein einmaliges Ereignis wie ein sogenanntes Elefantenrennen mehrer LKW oder ein nicht genehmigter Schwerlaster könnte die Brücke final beschädigt haben.

Eine Alternative zu einem Neubau, um die Brücke zu retten, sah der Professor jedoch nicht. Die Rahmedetalbrücke sei aus heutiger Sicht ein "ausgeknautschtes Billigbauwerk". Zur Bauzeit Mitte der 1960er habe man noch filigran gebaut, um Material zu sparen. Heute sei eine Brücke dagegen viel massiver.

