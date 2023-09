Großeinsatz der Feuerwehr: Bauernhof-Brand in Münster

Als die Feuerwehr am Sonntagmittag am Brandort eintraf, stand der Stall in Flammen. Die Kühe, die dort normalerweise stehen, waren zu dem Zeitpunktk auf der Weide. Schnell war für die 120 Einsatzkräfte klar, dass der Stall nicht mehr zu retten ist.

Stattdessen konzentrierten sie sich bei den Löscharbeiten auf das benachbarte Wohnhaus. Die Bewohner waren längst in Sicherheit. Verletzt wurde niemand.

Löschwasser aus dem Kanal

Um genug Löschwasser zu haben, wurde Wasser aus dem Kanal geholt

Das Löschwasser hat die Feuerwehr aus dem etwa einen Kilometer entfernten Dortmund-Ems-Kanal geholt. Ein paar Stunden später dann die Entwarnung: Das Haus ist gerettet.

Die Feuerwehr geht angesichts des komplett zerstörten Stalls von einem hohen Sachschaden aus. Die Brandursache ist noch unklar.

