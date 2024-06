Hella streicht 420 Stellen in Lippstadt

In Europa werden deutlich weniger Autos verkauft. Besonders der Markt mit Elektroautos ist eingebrochen. Dadurch werden weniger Scheinwerfer, Rückleuchten oder Elektroniksteuerungen gebraucht. Gleichzeitig sind neue Auto-Hersteller auf den Markt gekommen - zum Beispiel aus China. Hinzukommt dass das Produzieren in Lippstadt im Vergleich zu den weltweiten Standorten teurer ist, sagt die Hella-Geschäftsführung.

Neuer Plan für Lippstadt: Fertigung von Premium-Scheinwerfern

Das Werk in Lippstadt sei dadurch nicht mehr wettbewerbsfähig. "Trotz intensiver Bemühungen in den letzten Jahren können wir für das Werk nicht mehr in ausreichendem Maße profitables Neugeschäft gewinnen", sagt Yves Andres, Geschäftsleiter für den Lichtbereich von Forvia Hella.

In Lippstadt sollen in Zukunft in erster Linie hochmoderne und innovative Scheinwerfersystem produziert werden. Andere Produktionen wandern in die internationalen Hella-Werke ab.

Wir müssen die Lichtproduktion in Lippstadt in technologischer Hinsicht spezialisieren, das Produktivitätsniveau erhöhen und insgesamt die Kostenbasis senken. Yves Andres, Geschäftsleiter für den Lichtbereich von Forvia Hella

Stellenabbau trotz Gewinnen in den letzten Jahren

Der Autozulieferer Hella ist vor drei Jahren von einem französischen Unternehmen aufgekauft worden, firmiert jetzt als Hella Forvia. In den vergangenen Jahren sind immer wieder Rekordergebnisse erzielt worden. Zuletzt hat Hella bei einem Umsatzplus von 12 Pozent mehr als acht Milliarden Euro umgesetzt.

Hella fertigt unter anderem Scheinwerfer

Aber schon bei der Präsentation dieser Zahlen verdunkelten sich die Wolken. Ein sich abschwächender Markt wurde vorausgesagt: Man werde 400 Millionen Euro einsparen müssen, hieß es Anfang des Jahres.

Weltweit hat Hella zwar sehr gute Ergebnisse erwirtschaftet. "Im Werk 2 in Lippstadt aber nicht," betont Hella-Sprecher Daniel Morfeld. "Das Lichtwerk in Lippstadt ist derzeit in einer wirtschaftlich sehr herausfordernden Situation. Wir machen dort hohe Verluste." Nur durch eine Neuausrichtung und die Spezialisierung habe das Werk eine echte Perspektive.

Spezialisierung in der Produktion soll Hella in Lippstadt retten

Anfang des Jahres wurde bekanntgegeben, dass der Stammsitz von Hella im Bereich Entwicklung zu einem hochmodernen Campus werden soll. Die Millionenteuren Pläne waren der Stadt erst vor wenigen Monaten vorgestellt worden. In den letzten Wochen wurden alte Produktionshallen abgerissen.

Besonders die Scheinwerferentwicklung für bekannte Automarken gehört seit Jahrzehnten zum Kerngeschäft der Lippstädter. In den Hallen am Lippstädter Stadtrand werden besonders die teueren, großen und aufwendigen Scheinwerfer für hochwertige Modelle gefertigt. Jetzt wird die Produktion weiter eingegrenzt. Rückleuchten und Elektronik sollen in Zukunft nicht mehr in Westfalen gefertigt werden.

Diese Spezialisierung erlaubt uns, die produzierten Stückzahlen pro Linie deutlich zu erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Produktion durch Skaleneffekte zu steigern. Yves Andres, Geschäftsleiter für den Lichtbereich von Forvia Hella

Mitarbeiter wissen noch nicht wer gehen muss

Hella wurde mehr als 100 Jahre lang als Familienbetrieb geführt. In diesem Jahr feiert das Unternehmen sein 125. Firmenjubiläum. Statt Geschenken gibt es jetzt die Hiobsbotschaft Stellenabbau.

Wer die Produktionshallen verlassen muß, steht noch nicht fest. Die "Personalanpassungen" sollen möglichst bis Mitte 2026 und "so sozialverträglich wie möglich" umgesetzt werden, sagt die Hella-Geschäftsführung.

Der Sprecher des Betriebsrateas, Oliver Lax, sagt: "Wir werden jetzt zunächst einmal die vorgelegten Zahlen prüfen," kündigte er im WDR -Gespräch an. Man müsse weiter in den Standort Lippstadt investieren, um wettbewerbsfähig bleiben zu können. Positiv sieht er, dass sich die Hella-Geschäftsführung zur Produktion am Stammsitz in Lippstadt bekenne.

Hella beschäftigt in Lippstadt bisher rund 4.200 Mitarbeitende, deutschlandweit sind es um die 7.800 und weltweit fast 38.000.