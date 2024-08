Amazon eröffnet Logistiklager in Horn-Bad Meinberg

Amazon hat einen dreistelligen Millionenbetrag für das neue Logistikzentrum investiert. Es soll eines der modernsten Standorte des Unternehmens in Deutschland sein und eine Größe von über 7 Fußballfeldern haben.

Rund zwei Jahre dauerten die Bauarbeiten auf dem großen Industriegelände. Kritik gab es von Bürgerinitiativen und Umweltverbänden.

Naturschutz spielt Rolle

Initiativen hatten schon zu Baubeginn eine Störung der Natur und schlechte Arbeitsbedingungen befürchtet.

Landwirte, Gewerkschafter und Umweltschützer – sie alle kamen Ende Januar 2022 vor dem geplanten Industriepark zusammen. Mittlerweile ist es um die Kritiker stiller geworden.

Moderne Roboter im Einsatz

Rund 200 Mitarbeiter wurden heute begrüßt.

In Zukunft sollen die Mitarbeiter in Horn-Bad Meinberg Produkte einlagern, verwalten und diese dann an Verteilzentren weiterleiten. Unterstützung bekommen sie von modernen Transport-Robotern.

Das Unternehmen geht davon aus, dass im kommenden Jahr mehr als 2.000 Angestellte dort beschäftigt sein werden. Damit ist der Amazon-Standort einer der größten in NRW .

Wüst: hervorragende Standortbedinungen

" Das neue Amazon-Logistikzentrum in Horn-Bad Meinberg unterstreicht erneut: Wir haben hervorragende Standortbedingungen. Die Welt investiert in Nordrhein-Westfalen ", sagt Ministerpräsident Hendrik Wüst.

Auch Bürgermeister Heinz-Dieter Krüger ( SPD ) findet lobende Worte: " Wir sind begeistert über die vielen neuen und vielversprechenden Arbeitsplätze, die dadurch entstanden sind. "

Arbeitsplätze für die Region

Die meisten Mitarbeiter kommen aus dem Raum Horn-Bad Meinberg, Detmold, Bielefeld und Paderborn. Der Einstiegslohn für Ungelernte liegt bei 15,05 Euro pro Stunde und soll nach 12 und 24 Monate steigen, heißt es vom Konzern.

In Deutschland betreibt Amazon aktuell 21 große Logistikzentren sowie weitere Sortier- und Verteilzentren. Der neu eröffnete Standort wird damit als 22. Logistikzentrum an den Start gehen, in NRW wird es das sechste große Logistikzentrum sein.

Unsere Quellen:



Amazon Deutschland

Stadt Horn-Bad Meinberg

Bürgerinitiative " Beller Feld "

" WDR -Reporter vor Ort