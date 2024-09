Wie lebt es sich im "ältesten" Ort NRWs als junge Familie?

Corinna Patzke guckt mit ihrer fast zweijährigen Tochter Flora auf dem Arm aus dem Küchenfenster hinaus in den Garten. Dort läuft eine braun gefiederte Ente auf der Terrasse aufgeregt auf und ab. " Das ist Pepper, die will manchmal noch hier rein ", sagt Corinna Patzke und lacht. Die 28-Jährige hat das Tier nach dem Schlüpfen groß gezogen. Irgendwann soll Pepper im Bad Sassendorfer Kurpark ausgewildert werden. Familie Patzke liebt den Kurpark und geht dort regelmäßig spazieren.

" In Bad Sassendorf lächeln die Menschen "

Seit einem Jahr leben Corinna, Steven und Flora in Bad Sassendorf im eigenen Haus mit großem Garten. " Hier hat man eine heile Welt ", sagt Corinna Patzke. Dass die Bevölkerung im Ort das älteste Durchschnittsalter in NRW hat, stört sie und ihren Mann nicht.

"Die alten Menschen hier sind richtig jung geblieben. Im Ort herrscht eine positive Grundstimmung." Steven Patzke

Überall begegne man lächelnden Menschen, die sich freuen, wenn sie junge Familien sehen. Corinna Patzke fügt hinzu: " Hier sind alle viel entspannter, das tut gut! "

Rentneryoga und Babyschwimmen

Außerdem seien in den vergangenen Jahren viele junge Familien nach Bad Sassendorf gezogen. Dementsprechend reich sei das Angebot an Kitas und Schulen. In Bad Sassendorf steht nicht nur eine Grundschule sondern auch eine Gesamtschule.

" Viele denken, hier gibt es nur Rentner-Yoga ", sagt Corinna Patzke. Das stimme nicht: " Es gibt Tanzkurse, Kindertheater, Musikveranstaltungen im Kurpark und Babyschwimmen im Thermalbad ." Sogar mehrere Supermärkte – allerdings, zum Bedauern der Familie, keine Drogerie. Für die müsse man in das benachbarte Soest fahren.

"Gesunder Mix aus Jung und Alt"

Und wie ist es, wenn einem beim Spazierengehen im Kurpark nonstop ältere Menschen mit Gehhilfen begegnen, die nach Knie- oder Hüft-Operation in den Bad Sassendorfer Reha-Kliniken das Laufen üben? " Solange die uns mit den Gehhilfen nicht Beinchen stellen ", lacht Steven Patzke. Schiebt aber sogleich hinterher: " Das ist doch toll! Ich habe hier schon viele interessante Leute kennengelernt. Das bereichert den Ort, es sorgt für gut besuchte Restaurants und Geschäfte. Ich finde, es ist ein gesunder Mix aus Jung und Alt ."

Kaum modische Kleidung für junge Leute

Corinna und Steven Patzke haben ein Haus gefunden, das viel Platz für Kind, Hund und Ente bietet. Das sei in Großstädten unbezahlbar. Als sie durch den Garten gehen, bleiben sie am großen Walnussbaum stehen. An ihm hängt eine Sitzschaukel. Entlang der Grenze stehen etliche Beerensträucher. Davon haben wir schon viel verzehrt, schwärmt die 28-jährige Corinna.

Die kleine Flora mit der Ente "Pepper".

Nur 15 Minuten braucht die Familie zu Fuß in den Ort. Dort genießen sie das Zusammentreffen mit anderen jungen Familien. Corinna Patzke freut sich schon auf den Bad Sassendorfer Weihnachtsmarkt. Der sei nicht so überfüllt wie in Soest oder anderen größeren Städten.

Eines gibt es dann aber doch, bei dem die "älteste" Gemeinde in NRW bei den jungen Leuten nicht punkten kann: Zum Kauf neuer Kleidung fährt sie in umliegende größere Städte – dort sei die Auswahl an Mode für junge Menschen einfach größer.

Quellen: