Das Bistum Münster ist das zweitgrößte Bistum in Deutschland - trotzdem sind die Kirchen bei der Messe oft leer. Vor allem junge Menschen besuchen seltener die Kirche. Um das zu ändern, sind die Münsteraner Franziskanerinnen jetzt auf Instagram und TikTok aktiv - und das ziemlich erfolgreich.

Video mit 40.000 Aufrufen

Schwester Irmgardis auf TikTok

Schwester Irmgardis sitzt mit dem Handy in der Hand in ihrem Büro. Lächelnd schaut sie sich eines ihrer Videos auf TikTok an. In dem Video stehen die Schwestern im Kreis und singen ihrer Mitschwester ein Geburtstagsständchen. Fast 40.000 Aufrufe - ein voller Erfolg.

Die Idee für den TikTok-Kanal hatte sie im August vergangenen Jahres. " Die Entwicklung in der Kirche ist leider so, dass man dort nicht mehr so viele Menschen trifft. Also habe ich Ausschau gehalten, wo die jungen Menschen unterwegs sind. Die sind nun mal auf Instagram und TikTok ", erklärt sie

Ordensschwestern anfangs skeptisch

Viele ihrer Mitschwestern konnten mit TikTok anfangs nicht so viel anfangen, mit Instagram schon eher. Als dann die ersten Videos online gingen und sie die Kommentare lasen, stieg die Begeisterung der Franziskanerinnen.

Videos über Glauben und Alltag im Kloster

Ordensschwestern produzieren ein Video

In einigen Videos sprechen die Schwestern über ihren Glauben. In anderen zeigen sie, wie ihr Alltag im Kloster in Münster aussieht. " Vielleicht hilft es dem einen oder anderen Menschen doch wieder zu Gott zu finden, oder von Gott mehr zu erfahren ", meint Schwester Irmgardis.

Austausch in den Kommentaren

Das schönste an dem Kanal ist für sie der Austausch mit den Followern. Viele Menschen zeigen großes Interesse und stellen Fragen. Ab und zu gibt es auch negative Kommentare, aber davon lassen sich die Schwestern nicht unter kriegen. " Die meisten Kommentare sind positiv. Und manchmal melden sich Menschen, die sonst nicht so viele Personen haben, mit denen sie reden können ", so Schwester Irmgardis.

Für die Franziskanerinnen steht fest: Wenn die Menschen nicht in die Kirche kommen, müssen die Ordensschwestern eben versuchen, online zu ihnen zu finden.

