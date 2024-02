16-Jähriger aus Meinerzhagen stirbt nach Schlägerei im Skatepark

Der Jugendliche wurde am 30.01.2024 leblos in einem Skatepark aufgefunden und musste reanimiert werden. Nach der Tat ist der 16-jährige Junge ins Koma gefallen. Am Donnerstag ist er im Krankenhaus verstorben.

Der abgesperrte Skatepark in Meinerzhagen

Im Zusammenhang mit der Tat hat die Polizei Wohnungen im Märkischen Kreis durchsucht. Dort haben die Ermittler nach eigener Aussage Tatverdächtige angetroffen und deren Personalien festgestellt. Auch Handys wurden als mögliche Beweismittel mitgenommen.

Polizeiermittlungen laufen

Spurensicherung am Tatort

Laut Polizei hatte es in einem Skatepark eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen gegeben. Die Staatsanwaltschaft versucht gemeinsam mit der Mordkommission Hagen zu klären, was genau im Skatepark passiert ist. Die anderen jungen Leute flohen nach der Tat, so viel ist bislang bekannt.

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.

Unsere Quelle: