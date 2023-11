Nach Anschlagsplänen: Menschen fühlen sich auf Leverkusener Weihnachtsmarkt sicher

Die Weihnachtsmarktverkäuferinnen Sabine Mies und Miriam Christine-Diehl sind bester Laune. Kein Wunder. So ist der Weihnachtsmarkt Leverkusen-Wiesdorf bereits am Mittag sehr gut besucht. Einen Tag, nach dem bekannt wurde, dass zwei Jugendliche konkrete Pläne für einen islamistisch motivierten Anschlag gegen einen Weihnachtsmarkt in Leverkusen hatten.

Leicht mulmiges Gefühl

Gut gelaunt: Sabine Mies (l) und Miriam Christine-Diehl (r)

Die beiden Frauen stricken unter anderem Mützen und Handschuhe, die sie an ihrem Stand verkaufen. Die Erlöse spenden sie an ein Leverkusener Hospiz. Beide sind froh, dass die Terrorverdächtigen in U-Haft sitzen, obwohl ein leicht mulmiges Gefühl bleibt.

"Ich war im ersten Moment erschrocken wegen des Alters der Attentäter. Ich mache mir aber keine Gedanken mehr darüber. Ich fühle mich sicher.“ Miriam Christine-Diehl

Viele Besucher ohne Angst unterwegs

Am Stand kommen immer wieder Besucher vorbei. Viele sind heute trotz der bekannt gewordenen Anschlagspläne ohne Angst unterwegs. "Ich gehe hier ganz normal drüber. Ich hab keine Angst. Man kann auch vom Auto überfahren werden“ , sagt Jörg Dick. Besucherin Erika Müller berichtet: "Ich habe das gestern gehört, aber fühle mich nicht unsicher. Man muss auch in kleineren Städten damit rechnen.“

Das beobachten auch Miriam Christine-Diehl und Sabine Mies bei ihrer Kundschaft. Die beiden haben auch letztes Jahr hier schon verkauft. "Keiner bewegt sich hier irgendwie hektisch. Es ist jetzt von keinem geäußert worden, dass er Angstgefühle hat.“

Leuchtschild vom Christkindchen-Markt in Leverkusen.

Polizei und Stadt überprüfen Sicherheitsmaßnahmen

Eines lässt sich heute aber sehr wohl beobachten. Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst sind auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs.

"Tatsächlich sehe ich mehr Polizei. Die fährt hier mit Streifen durch.“ Miriam Christine-Diehl

Die Stadt teilt heute mit, sie sei gestern Abend von der Polizei über die Anschlagspläne informiert worden. Sie will außerdem die Sicherheitsmaßnahmen gemeinsam mit der Polizei nochmal überprüfen. Bereits seit mehreren Jahren sind die Weihnachtsmärkte in Leverkusen mit Barrieren geschützt.

Einnahmen für Hospiz in Leverkusen

Das wissen auch Sabine Mies und Miriam Christine-Diehl, die keine Terrorangst aufkommen lassen wollen.

"Irgendwo ist es im Hinterkopf, aber nicht ständig präsent. Es ist gut, wie es ist.“ Miriam Christine-Diehl

Beide sind nur ein paar Tage auf dem Wiesdorfer Weihnachtsmarkt. Aber rund 1000 Euro Einnahmen sollen es schon werden, die sie dem Hospiz in Leverkusen spenden wollen.

Unsere Quellen:



Polizei

Stadt Leverkusen