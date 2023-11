Terrorpläne aufgedeckt: Gelassenheit trotz angespannter Sicherheitslage?

" Das sind zwei Gruppen, die mit der Hamas eigentlich ideologisch gar nicht so furchtbar viel am Hut haben. Aber diese Gesamtsituation, dass ein Krieg gegen Israel stattfindet und Israel und die Juden der große Feind islamistischer Terroristen sind, führt dazu, dass die Anhängerschaft auch dieser anderen Gruppen sehr inspiriert ist auf eine zynische Weise ." Zudem sähen sie eine " Chance ", die weltweite Aufmerksamkeit in ihre Richtung zu lenken.

Und was ist die Konsequenz daraus? Der Terrorismusexperte plädiert dafür, trotzdem ein Stück weit gelassen zu sein. " Ich glaube nicht, dass es uns großartig weiterbringt, diese Diskussionen immer so quasi angsterfüllt zu führen. " Denn genau das sei das Ziel der Terroristen. " Sie wollen genau dieses Gefühl der Verunsicherung erzeugen, um unsere Gesellschaft zu verändern ." Deshalb Schmidts Rat: " Ich glaube, dass ein bisschen Gelassenheit und Vertrauen in die Sicherheitsbehörden an dieser Stelle ein relativ gutes Rezept gegen Terrorangst ist. "