Weihnachtsmarkt-Start und Kälteeinbruch zum Wochenende

Erster Schnee in einigen Landesteilen möglich

Denn ab Samstag wird es kalt, nasskalt. Von 0 Grad an der Weser bis 6 Grad am Rhein kommt das erste Mal in dieser Jahreshälfte ein Vorgeschmack auf den Winter nach NRW . Am Samstag ist laut WDR-Wetterredaktion vom Münsterland bis nach Südwestfalen sogar Schneeregen oder Schnee möglich. Am Rhein wird es wohl bei Regen bleiben, der sich auch am Sonntag vom Rheinland her über dem Land breit macht, dann bei Temperaturen von 4 bis 9 Grad.

Grund für die kurze Kältewelle ist das Aufeinandertreffen von arktischer Kaltluft aus Nordosten und Subtropikluft aus Südwesteuropa über Deuschland. Von Dauer ist dieses kleine Winter-Intermezzo aber wahrscheinlich nicht. Bereits am Montag steigen die Temperaturen ortsweise wieder in zweistellige Bereiche. Dabei bleibt es regnerisch.