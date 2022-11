Düsseldorfer Weihnachtsmarkt startet

Düsseldorf kurbelt Werbung für Weihnachtsmarkt an

Stolz ist der Geschäftsführer der Stadt-Tochter vor allem auch auf die Nähe zwischen Weihnachtsmarkt und Shopping: "Unsere Märkte liegen alle nah beieinander und verbinden die berühmten Einkaufsmöglichkeiten auf der Königsallee, der Schadowstraße und in der Altstadt."

Nicht zuletzt deshalb bleibt der Weihnachtsmarkt auch noch bis zum 30. Dezember geöffnet, den verkaufsoffenen Sonntag am 27. November eingeschlossen. Um den Erfolg des Marktes noch zu erhöhen, hat sich die Stadt an verschiedenen Werbe-Aktionen in Belgien, den Niederlanden und Großbritannien beteiligt.

Auch Krefeld eröffnet Weihnachtsmarkt

Ebenfalls am Donnerstag ist der Krefelder Weihnachtsmarkt gestartet. Sechs Wochen lang finden laut Stadt insgesamt 60 verschiedene Künstler, Handwerker, Initiativen und Händler Platz in den weihnachtlichen Hütten. Er endet am 23. Dezember.