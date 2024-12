Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom hat als erster Weihnachtsmarkt auf das Sicherheitsrisiko durch Koffer und große Gepächstücke reagiert. Reisende, die hier mit einem Koffer oder größeren Reise- und Sporttaschen ankommen, müssen ihr Gepäck in Zukunft zum Beispiel im Hauptbahnhof einschließen oder eben wieder gehen.

Kontrolle an den Eingängen

Seit Montag kontrollieren Sicherheitskräfte die neue Regel an den drei Eingängen. Gepäckstücke, die größer sind als alltägliche Taschen, dürfen in Zukunft nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt mitgenommen werden , so Monika Flocke, Geschäftsführerin der KW Kölner Weihnachtsgesellschaft. Natürlich könne damit nicht eine vollumfängliche Sicherheit gewährleistet werden, aber es sei ein erster Schritt.

Auf dem Weihnachtsmarkt am Kölner Dom seien durch die Nähe zum Hauptbahnhof besonders viele Menschen mit einem Koffer unterwegs. Dadurch sei das Risiko durch die Gepäckstücke höher als auf anderen Weihnachtsmärkten. Die anderen Weihnachtsmärkte in Köln wollen bisher nicht mit einem ähnlichen Verbot nachziehen.

Sandkoffer am Wochenende sorgen für Räumung

Vergangenes Wochenende wurden auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Rudolfplatz und auf dem Weihnachtsmarkt am Heumarkt zwei Koffer gefunden. Beide Weihnachtsmärkte wurden daraufhin geräumt. Am Ende befand sich in den Koffern Sand. Seitdem sind die Betreiber der Weihnachtsmärkte sensibilisiert.