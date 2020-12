Was ist trotz "Lockdown" zu Weihnachten noch erlaubt?

Welche Kontaktbeschränkung werden an Weihnachten nun gelten?

Gewissheit gibt es noch keine, denn beschlossen ist bislang nichts. Ministerpräsident Laschet hat am Freitag angekündigt, dass die Lockerungen der Kontaktbeschränkungen, die laut aktueller Coronaschutzverordnung vom 23. Dezember bis 1. Januar gelten sollten, wegfallen sollen.

Damit dürften sich laut aktueller Regelung auch an Weihnachten höchstens fünf Personen aus zwei Hausständen im öffentlichen Raum treffen - plus unbegrenzt viele dazugehörige Kinder bis einschließlich 14 Jahren. Nicht ausgeschlossen allerdings, dass diese Regelung noch verschärft wird.

Gelten die Kontaktbeschränkungen auch für den privaten Raum?

Offiziell nein. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat in der Vergangenheit wiederholt darauf hingewiesen, dass er in diese Privatsphäre nicht eingreifen wolle - auch weil es rechtlich problematisch sei. Zu Hause in den eigenen vier Wänden und im eigenen Garten dürfen sich also offiziell unbegrenzt viele Personen und Haushalte versammeln.

Allerdings richtet die Landesregierung an die Menschen einen dringenden Appell: " Für den privaten Raum gilt die Aufforderung, sich in eigener Verantwortung an den Regelungen der Corona-Schutzverordnung zu orientieren. Auf Feiern und ähnliches sollte grundsätzlich verzichtet werden ", so das NRW-Gesundheitsministerium auf seiner Website.

Bis wann ist Weihnachtsshopping möglich?

Alle Geschäfte, außer die des täglichen Bedarfs, sollen nach Laschets Aussage " schnellstmöglich " geschlossen werden. Wann genau, wollte er noch nicht sagen, weil hier ein bundesweiter Konsens gefunden werden solle.

Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller ( SPD ), sagte im ZDF , es zeichne sich in den Gesprächen mit Kollegen in anderen Bundesländern ab, dass der Einzelhandel am 20. Dezember heruntergefahren werde, also Ende nächster Woche.

Von Beschränkungen im Online-Handel und von Paketdiensten war bislang nicht die Rede. Allerdings sollte man seine Weihnachsgeschenke online nicht zu spät bestellen, da das Paketaufkommen bei geschlossenen Geschäften so wie im Frühjahr wieder hoch sein dürfte.