Erste Warnstreiks in NRW-Metallindustrie gestartet

Allein in Nordrhein-Westfalen sollten sechs Betriebe jeweils für einige Stunden bestreikt werden. Bei einer Kundgebung in Hagen, am Standort von Thyssenkrupp Hohenlimburg, nahmen nach Angaben des Gewerkschaftlers Jens Mütze knapp 150 Beschäftigte teil. Vor Tor 3 des Miele-Werks in Bielefeld kamen bis zu 110 Beschäftigte zusammen.

Auch in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gibt es erste Aktionen. Auch Betriebe in anderen Bundesländern sollen bald folgen, hieß es.

Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn

Bislang waren die Tarifverhandlungen regional geführt worden. Die Gewerkschaft verlangt für einen Zeitraum von zwölf Monaten dauerhaft acht Prozent mehr Geld für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten.