Warnstreiks an NRW-Flughäfen: Keine Flüge von Dortmund und Weeze aus

In Dortmund, Weeze, Hannover, Dresden, Leipzig sowie Karlsruhe/Baden-Baden hat die Gewerkschaft Verdi ihre Mitglieder zur Teilnahme an ganztätigen Warnstreiks aufgerufen. Am späten Donnerstagabend traten in Hannover die ersten Beschäftigten in den Ausstand. Mit den Warnstreiks will Verdi vor der nächsten Verhandlungsrunde am 20. März den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.

In Dortmund und Weeze werden am Freitag ganztägig keine Flugzeuge starten. 38 Flüge waren in Dortmund geplant, nach Angaben des Flughafens sind rund 7.000 Passagiere betroffen. Zahlreiche Abflüge wurden auf andere Flughäfen wie Münster/Osnabrück oder Paderborn/Lippstadt verlegt. Beide Flughäfen bitten die Passagiere darum, sich vor der Anreise bei der jeweiligen Fluggesellschaft über den Status ihres Fluges zu informieren.

Streiks bereits am Donnerstag

Bereits am Donnerstag hatten Warnstreiks des Sicherheitspersonals an fünf deutschen Flughäfen den Betrieb weitgehend zum Erliegen gebracht. Betroffen waren Flughäfen in Köln/Bonn, Berlin, Hamburg, Stuttgart sowie Karlsruhe/Baden-Baden. In der Regel wurden sämtliche Abflüge gestrichen, weil Passagiere und Waren keine Sicherheitskontrollen mehr durchlaufen konnten.

Bei den Landungen kam es ebenfalls zu zahlreichen Ausfällen. Nach Schätzungen des Flughafenverbandes ADV wurden mehr als 580 Flugverbindungen abgesagt. Für Freitag rechnet der Verband mit einer deutlich geringeren Anzahl abgesagter Verbindungen.