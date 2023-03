Wald-Zustandsbericht: Vier von fünf Bäumen sind krank

Ob Fichte, Kiefer, Buche oder Eiche - die Bäume in Deutschlands Wäldern leiden stark unter den Folgen der Klimakrise. Das ist auch in NRW zu spüren. Insbesondere Dürre und hohe Temperaturen im vergangenen Sommer haben den Wäldern weiter stark zugesetzt, so das Ergebnis des vom Bundeslandwirtschaftsministerium am Dienstag veröffentlichten Waldzustandsberichts 2022.