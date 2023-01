Wahlrechtsreform: Ist die Erststimme bald nichts mehr wert?

Einerseits werde das Demokratieprinzip verletzt, weil etwa Wählerinnen und Wähler in Wahlkreisen mit knappen Ergebnissen beim nächsten Mal womöglich nicht mehr zur Wahl gingen in der Annahme, ihre Stimme zähle nicht, so Hoffmann. Andererseits werde das Prinzip verletzt, dass ein Ergebnis in einem Wahlkreis nicht von jenem in einem anderen Wahlkreis abhängen sollte.

"Die Lösung ist absolut fair." Sophie Schönberger, Rechtswissenschaftlerin

Sophie Schönberger von der Uni Düsseldorf sieht das anders: "Das ist verfassungsrechtlich erlaubt" , ist sie sich sicher. Die Lösung der Ampel-Koalition sei fair, weil jede Partei genau so viele Mandate erhalte, wie ihr nach dem Zweitstimmen-Ergebnis zustehen. Alle Parteien würden prozentual gleich viel gewinnen oder verlieren, so die Rechtswissenschaftlerin.